L'imprimante 3D Creality Ender-5 en promotion, mais aussi amplificateur Wi-Fi et carte graphique

Le bon plan du jour concerne l’imprimante 3D Ender-5 de Creality qui offre un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm et une vitesse de 60mm/s en mode normal et de 180mm/s en mode maximum. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour une impression de 1.75 mm avec une compatibilité sur le PLA, le bois, la fibre de carbone, etc.

Cette imprimante 3D dispose également d’un écran de manière à régler au mieux vos paramètres lors de vos diverses impressions, ce qui peut être vraiment pratique.

Vous pourrez retrouver l’imprimante 3D Creality Ender-5 à 207 € sur eBay avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Vous pourrez également profiter d’autres promotions très pertinentes :