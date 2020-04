Bon plan : les imprimantes 3D M08 et Tronxy D01 en promotion

Le bon plan du jour concerne le site e-commerce Tomtop qui propose aujourd'hui de nouvelles promotions sur deux imprimantes 3D qui se terminent le 30 avril 2020.

La première imprimante 3D à bénéficier d'une réduction est l'imprimante M08 qui possède une taille d'impression maximale de 220 x 220 x 270 mm avec une vitesse allant jusqu'à 180 mm/s. Cette imprimante prend en charge plusieurs filaments d'impression de 1,75 mm, dont le PLA, le TPU, etc. La M08 est dotée d'un écran tactile LCD de 3,8 pouces qui va vous permettre de mieux gérer vos impressions et d'avoir recours à plus de possibilités.

Vous retrouverez l'imprimante 3D M08 en promotion à 175 € au lieu de 245 € chez TomTop, avec la livraison gratuite depuis d'Allemagne.



La seconde imprimante 3D est la D01 de la marque Tronxy. Cette imprimante 3D vous offre un guide linéaire de haute précision accompagné de sa structure de base XY qui permet une stabilité optimale. La Tronxy D01 présente une taille d'impression maximale de 220 x 220 x 200 mm pour une vitesse de 20 à 150 mm/s. Elle prend en charge les filaments de 1,75 mm comme la PLA, l'ABS, etc. Enfin, cette imprimante 3D est également équipée d'un écran tactile couleur de 3,5 pouces pour rendre la conception plus facile.

L'imprimante 3D Tronxy D01 est actuellement affichée à 323 € chez Tomtop avec la livraison gratuite depuis d'Allemagne.

A noter que vous pourrez également profiter de cette imprimante accompagnée de son masque acrylique pour 341 €, toujours chez Tomtop.