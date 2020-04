Bon plan : les imprimantes 3D Tronxy et Creality en promotion mais aussi le vélo électrique Samebike !

De nombreuses promotions voient le jour sur la plateforme d'e-commerce Tomtop, vous pourrez notamment y retrouver des imprimantes 3D et un vélo électrique pliable !

Le bon plan du jour concerne le site marchand Tomtop qui propose de nouvelles promotions sur deux imprimantes 3D et sur un vélo électrique pliable. Tous les produits d'aujourd'hui proviennent de l'entrepôt situé en Allemagne et bénéficient de la livraison gratuite en quelques jours. Les promotions sont disponibles jusqu'au 30 avril 2020.

Commençons avec l'imprimante 3D Tronxy XY-100 qui permet de s'initier à l'impression 3D avec son espace de travail assez conséquent de 34 cm x 31 cm x 32.5 cm et son écran de contrôle tactile LCD qui permet une utilisation simplifiée avec uniquement 5 boutons de commande.

Cette imprimante à une taille d'impression de 120 mm x 140 mm x 130 mm pour une vitesse de 40 à 120 mm/s. Elle supporte divers filaments de 1,75 mm.

Vous retrouverez l'imprimante 3D Tronxy XY-100 à 115 € seulement au lieu de 354 € sur le site Tomtop.



Ensuite, vous pourrez également profiter de l'imprimante 3D CR-10S Pro de Creality qui offre un volume d'impression de 300 x 300 x 400 mm. Avec base en acier, elle est équipée d'un écran couleur tactile et profite d'un plateau chauffant pouvant atteindre 110 °C en 5 minutes.

Elle propose une vitesse d'impression maximale de 180 mm/s et entre 30 - 60 mm/s en utilisation normale. Enfin, on retrouve sur cette imprimante, un axe Z double motorisation, un détecteur de fin de filament en aluminium tout comme l'extrudeur, de la reprise d'impression après coupure de courant et d'une mise à niveau automatique du lit chauffant.

L'imprimante 3D Creality CR-10S Pro est proposée en ce moment à 427 € chez Tomtop !



Enfin, le dernier produit présenté aujourd'hui est le vélo électrique de chez Samebike, le MY-SM26. Il est doté d'un alliage en aluminium ce qui lui permet d'être assez conséquent pour supporter un poids maximum de 150 kg. Le vélo a une vitesse maximale de 30 km/h grâce à son moteur brushless de 350 W.

Le vélo électrique Samebike est alimenté par une batterie au lithium de 2000 mAh ce qui lui permet une autonomie d'environ 40 km pour les trajets passés en électrique seulement. Le temps de recharge est de 6 heures maximum.

Le modèle MY-SM26 de chez Samebike est actuellement affiché au prix réduit de 727 € pour un prix initial de 1021 €