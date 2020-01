Bon plan : imprimantes 3D Anet ET4 et CR-10S Pro, vélos électriques FIIDO D3 et D2S à prix réduit

Pour des imprimantes 3D et des vélos électriques, Tomtop propose des ventes flash avec un prix réduit jusqu'au 31 janvier et des livraisons depuis un entrepôt en Allemagne.

L'imprimante 3D Anet ET4 offre un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm. Elle propose une vitesse d'impression de 20 à 150 mm/s pour une épaisseur de couche allant de 0,1 à 0,3 mm. Elle permet l'impression de filaments de 1,75 mm tels que ABS, HIPS, PLA et bois.

L'Anet ET4 dispose d'une mise à niveau automatique du plateau d'impression, d'un détecteur de fin de filament et d'une reprise d'impression après coupure de courant. Elle est équipée d'un écran tactile couleur de 2,8 pouces.

Avec un temps d'assemblage d'une dizaine de minutes, l'imprimante 3D Anet ET4 est à 148,48 € sur Tomtop avec une livraison depuis un entrepôt en Allemagne.

L'imprimante 3D CR-10S Pro de Creality offre un volume d'impression de 300 x 300 x 400 mm. Avec base en acier, elle est équipée d'un écran couleur tactile et profite d'un plateau chauffant pouvant atteindre 110 °C en 5 minutes.

On retrouve un axe Z double motorisation, d'un détecteur de fin de filament en aluminium tout comme l'extrudeur, de la reprise d'impression après coupure de courant et d'une mise à niveau automatique du lit chauffant. Un tube en téflon de Capricorn sert à guider le filament.

Avec vitesse d'impression maximale de 180 mm/s et entre 30 - 60 mm/s en utilisation normale, l'imprimante 3D CR-10S Pro est proposée sur Tomtop à 405,39 € (entrepôt en Allemagne).

Le FIIDO D3 est un vélo électrique pliable équipé d'une batterie de 7,8 Ah pour une autonomie de 25 à 40 km en mode électrique pur et de 40 à 50 km en mode d'assistance électrique avec trois niveaux de vitesse.

Il est équipé d'un moteur de 250 W pour une vitesse maximale de 25 km/h. Capable de supporter une charge utile de 120 kg et avec un cadre en aluminium pour un poids de 17 kg, il dispose de roues de 14 pouces, de gardes-boue et de freins à disque mécaniques aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, ainsi qu'un éclairage avant à LED.

Un boîtier informe sur le mode sélectionné et la puissance. Le FIIDO D3 est à 414,50 € sur Tomtop (entrepôt en Allemagne).

Le vélo électrique FIIDO D2S reprend le même type de motorisation et de batterie. C'est également un grand plateau de 52 dents à l'avant pour la transmission, mais avec un dérailleur 6 vitesses à l'arrière.

Ce dérailleur à 6 vitesses est l'une des principales différences avec aussi un amortisseur à l'arrière dans le but d'améliorer le confort d'utilisation et des roues plus grandes de 16 pouces.

Plus lourd, le FIIDO D2S pèse 19,5 kg. Il est proposé sur Tomtop au prix de 504,99 € (entrepôt en Allemagne).