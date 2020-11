Les imprimantes 3D Alfawise U30 Pro et U20 One en promotion, mais aussi ...

Le bon plan du jour concerne l'imprimante 3D Alfawise U30 Pro qui propose un volume d'impression de 220x220x250 mm. Elle dispose d'un plateau chauffant, d'une tête d'impression type MK8, d'un détecteur de fin de filament et de la reprise d'impression après coupure de courant.

Cette imprimante profite d'un écran tactile de 4,3 pouces profitant d'une nouvelle interface utilisateur plus intuitive et détaillée. Enfin, elle dispose également d'une carte mère TMC 2208 qui profite de la fonction stealthchop pour un fonctionnement à la fois plus fluide des moteurs et un silence religieux.

Vous pourrez retrouver l'imprimante Alfawise U30 Pro en promotion à 239 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.

Alfawise U30 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Poursuivons avec l'imprimante 3D Alfawise U20 One qui propose un volume d'impression de 300 mm x 300 mm x 400 mm pour une vitesse d'impression de 120mm/s et une précision de 0,1 mm à 0,3 mm. Elle présente un plateau chauffant compatible avec l'impression de filaments type ABS, Bois PA, PLA, TPU, ..

De type DIY, c'est-à-dire à monter soi-même, mais en quelques minutes, cette dernière est équipée d'un écran tactile de 3,5 pouces afin de pouvoir contrôler vos impressions plus facilement.

Gearbest propose l'imprimante 3D Alfawise U20 One à 259 € seulement grâce au coupon de réduction ALFAWISEU20 avec une livraison à moins de 1 € !



Vous pourrez profiter davantage de promotions sur des robots aspirateurs, des vélos électriques et bien d'autres sur cette page dédiée.

Il est à noter que vous pourrez trouver également d'autres imprimantes 3D en promotion chez Gearbest :

Alfawise C10 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Anet ET4 New Code promo: Vente flash Quantité: 200

Anet ET4 Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Ortur Obsidian Code promo: ORTUROBSIDIAN Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les meilleures promotions Xiaomi pour le Single's Day ! (Poco X3, AirDots Pro 2, Xiaomi AX3600 ...), mais aussi les 10 offres à ne pas rater chez Amazon pour leur Black Friday.