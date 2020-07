Bon plan : les imprimantes 3D Anet A8 Plus et Creality Ender 5 en promotion, mais aussi le vélo Himo C20 !

Les imprimantes 3D pour particulier sont une véritable révolution pour laisser exprimer la créativité de chacun, et en ce moment, vous pourrez retrouver deux imprimantes à prix réduit.

Le bon plan du jour concerne l'imprimante 3D Anet A8 Plus qui dispose d'un espace de travail 300 x 300 x 350 mm et d'une vitesse d'impression pouvant atteindre 120 mm/s avec chargement de filament optimisé et une compatibilité avec divers matériaux.

Les paramètres se font depuis le panneau amovible de contrôle LCD. Enfin, il s'agit d'un modèle DYI ou semi-DIY (montage partiel) permettant d'accéder rapidement au jeune monde de l'impression 3D.

Vous pourrez retrouver l'imprimante 3D Anet 8 Plus en réduction chez Cafago à 159 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne. L'offre est valable jusqu'au 31 juillet 2020.





Vous pourrez également profiter de l'imprimante 3D Creality 3D Ender-5 qui offre un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm et une vitesse de 60mm/s en mode normal, 180mm/s en mode maximum. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour une impression de 1.75 mm avec une compatibilité sur le PLA, le bois, la fibre de carbone, etc.

Elle propose un écran de manière à régler au mieux vos paramètres lors de vos diverses impressions, ce qui peut être vraiment pratique.

L'imprimante 3D Ender-5 à 240 € seulement chez Cafago avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne. La promotion est disponible jusqu'au 31 juillet 2020.



Enfin, la dernière promotion concerne le vélo électrique de chez Xiaomi, le HIMO C20 qui profite d'un moteur électrique de 250 Watts et d'une batterie 10 Ah de 2,5 Kg, cachée dans le cadre, qui assurera jusqu'à 80 kilomètres d'autonomie en mode électrique.

Le vélo peut atteindre une vitesse de 25 km/h et pourra se ranger facilement grâce à son côté pliable. Vous pourrez paramétrer et suivre vos avancés depuis un écran au niveau du guidon. Ce vélo électrique de la marque Xiaomi est équipé de roues gonflables pour pouvoir affronter tous types de terrain.

Le vélo électrique pliant Himo C20 est actuellement proposé à 693 € chez Cafago avec le coupon de réduction CC3363. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne et la promotion est valable jusqu'au 31 juillet 2020.