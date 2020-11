Les imprimantes 3D Anet ET4 Pro, Sidewinder X1 et CR-10 V3 à prix réduit !

Pour vous lancer dans l'impression 3D, découvrez trois imprimantes 3D qui possèdent de très bonnes performances, et qui plus est en promotion !

Le bon plan du jour concerne trois imprimantes 3D qui sont actuellement en promotion chez Tomtop et Cafago avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Commençons avec l'imprimante 3D Anet ET4 Pro qui dispose d'un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d'impression maximale de 150 mm/s pour une épaisseur de couche allant de 0,1 à 0,3 mm. Elle permet l'impression de filaments de 1,75 mm tel que ABS, HIPS, PLA et bois.

La ET4 Pro est équipée d'une mise à niveau sur le plateau d'impression automatique, mais aussi d'un détecteur de fin de filament et d'une reprise d'impression après coupure de courant. Enfin, cette imprimante 3D est équipée d'un écran tactile de 2,8 pouces, couleur.

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Anet ET4 Pro en promotion à 161 € chez Tomtop avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Poursuivons avec l'Artillery Sidewinder X1 qui présente un châssis all in one, un écran tactile couleur, le direct drive, un montant en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, des drivers TMC 2208, un volume d'impression de 300x300x400 mm, un fonctionnement 24 volts...

Elle permet également une synchronisation des deux axes Z afin d'éviter les décalages de hauteur de la potence, et embarque une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. En bonus, on trouvera une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

Enfin la Sidewinder X1 est livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles). Bref, le top du top actuellement.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est actuellement à 305 € grâce au coupon de réduction CC3833 chez Cafago avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Enfin, la CR-10 V3 de Creality propose une taille d'impression de 300 mm x 300 mm x 400 mm avec une vitesse d'impression inférieure à 180 mm/s, avec une normale entre 30 à 60 mm/s. On trouve sur cette imprimante 3D une épaisse de couche de 0,1 à 0,4 mm. Elle est compatible avec les filaments PLA, ABS, PETG et TPU.

La précision est de plus ou moins 0,1 mm. Vous pourrez imprimer en ligne, mais également hors lige grâce à la fente SD. Elle est équipée d'un petit écran pour suivre et contrôler chacune de vos impressions. Enfin, les systèmes d'exploitation compatibles sont Mac, Linux, Windows XP, Vista et 7/8/10.

Cette imprimante 3D Creality CR-10 V3 est proposée à 368 € avec le code promotionnel CC3392 chez Cafago avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.