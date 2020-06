Bon plan : les imprimantes 3D Creality Ender 3, Ender-5 Plus et CR-10S Pro à prix réduits

A la recherche d'imprimantes 3D de qualité ? Découvrez ces trois modèles du leader Creality avec les Ender 3, Ender-5 Plus et CR-10S Pro, toutes expédiées gratuitement depuis l'Allemagne en quelques jours.

Le bon plan du jour concerne la plateforme d'e-commerce Tomtop qui propose de nouvelles promotions jusqu'au 30 juin 2020 sur plusieurs modèles d'imprimante 3D de chez Creality. Tous les produits présentés aujourd'hui sont expédiés gratuitement d'Allemagne en quelques jours.

Commençons avec l'imprimante 3D Creality Ender 3 qui offre un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm pour une vitesse d'impression de 180 mm/s avec une précision de 0,1 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

L'Ender 3 offre des fonctionnalités appréciables comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant et dispose d'un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression. C'est une imprimante DIY et donc à monter soi-même.

Vous trouverez l'imprimante 3D Ender 3 de Creality chez TomTop à 172 € seulement avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Poursuivons avec l'imprimante 3D Creality CR-10S Pro qui dispose d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un plateau chauffant associé à une plaque en verre équipée d'une surface d'accroche de type buildtack, d'un axe Z double motorisation, d'un détecteur de fin de filament, d'une tête type microswiss ainsi que de la reprise de l'impression après coupure de courant, le tout dans un tout nouveau form factor avec une large base en acier équipée d'un écran couleur tactile. Elle est très simple à assembler avec seulement 4 vis et 3 connecteurs.

Elle dispose également du détecteur de fin de filament en aluminium, d'un extrudeur qui dispose d'un double entraînement avec deux engrenages, ou encore le tube en teflon (Bowden) qui achemine le filament vers la tête d'impression. Creality met de côté le PTFE classique et met en avant le PTFE haute qualité de la marque Capricorn (pour une meilleure glisse et une meilleure résistance à la chaleur).

L'imprimante 3D Creality CR-10S Pro est actuellement proposée chez Tomtop au prix réduit de 427 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Terminons enfin avec l'imprimante 3D Creality Ender-5 Plus qui est une version plus grande et mise à niveau de l'imprimante Ender-5. Elle présente une grande taille d'impression de 350 x 350 x 400mm avec un écran tactile de 4,3 pouces et différentes options comme un double Axe Z, une double synchronisation sur l’axe Y (moteur 42-48), une plaque de verre trempé amovible, la reprise de l'impression en cas de coupure, la détection de fin de filament, l'extinction de la machine lorsque le filament se casse ou s'emmêle dans la bobine, le nivellement automatique du lit préinstallé...

Le bloc d'alimentation de 550 W permet de chauffer le lit chaud jusqu'à 100 ° C en 10 minutes. La Ender-5 Plus utilise divers filaments d’impression de 1,75 mm comme le PLA, l’ABS, la colle douce, le bois, le cuivre,...L'épaisseur de couche est de 0.1mm-0.4mm et la vitesse d'impression de 60mm/ s à 180mm/s. Enfin une carte TF de 8 Go est incluse.

Vous trouverez l'imprimante 3D Ender-5 Plus de Creality chez TomTop à 493 € seulement avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.