Bon plan : les imprimantes 3D Creality Ender-3, Ender-5 Pro et CR-10 Max à prix réduit

Commençons avec l'imprimante 3D Creality Ender 3 qui offre un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm pour une vitesse d'impression de 180 mm/s avec une précision de 0,1 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

L'Ender 3 offre des fonctionnalités appréciables comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant et dispose d'un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression. C'est une imprimante DIY et donc à monter soi-même.

Vous trouverez l'imprimante 3D Ender 3 de Creality chez Cafago à 170 € seulement avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne. La promotion est valable jusqu'au 31 juillet 2020.





Passons à l'imprimante 3D Ender-5 dans sa version pro qui propose un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm pour une vitesse d'impression de 60 mm/s à 180 mm/s. Les filaments pris en charge sont ceux de 1,75 mm, dont PLA, l'ABS, le TPU, le bois, la couleur dégradée, etc.

Elle dispose également de la fonction reprise d'impression en cas de coupure de courant, elle pourra reprendre l'impression à partir du point d'interruption. Enfin elle possède également d'un petit écran pour vous faciliter vos travaux !

L'imprimante 3D Ender-5 Pro est disponible à 300 € sur Cafago également avec livraison gratuite depuis l'Allemagne. L'offre est disponible jusqu'au 31 juillet 2020.





Enfin, l'imprimante 3D CR-10 Max qui dispose d'une plateforme d'impression sur deux courroies et propose un volume d'impression de 450x450x450 mm, avec un lit chauffant sur châssis renforcé disposant de sa propre alimentation 750 W meanwell.

Cette imprimante 3D est équipée d'un écran tactile et supporte les cartes micro SD et dispose d'un lecteur USB. De plus, elle exploite une carte mère équipée de drivers silencieux (TMC 2208).

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Creality CR-10 Max au prix de 624 € chez Cafago avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne. La réduction est disponible jusqu'au 31 juillet 2020.