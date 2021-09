Les imprimantes 3D Ender-3 Max, Artillery Sidewinder X1 et LD-002R à prix CASSÉ !

Les imprimantes 3D sont toujours ultra demandées et il faut être à l’affût du plus petit prix ! C'est chose faite sur ces trois modèles !

Commençons par l'imprimante 3D Ender-3 Max qui est de type FDM, livrée en kit préassemblé à 80%. Elle intègre un lit chauffant, une structure aluminium VSlot, une tête d'impression et un extrudeur MK8.

Le volume d'impression est de 300 x 300 x 340 mm et la surface d'impression est en verre Creality. On observe également des options intéressantes comme un détecteur de fin de filament, le carénage de tête Creality à double ventilateur et une carte mère 1.1.5 silencieuse grâce à l'intégration de drivers TMC 2208.

Chez Tomtop, l'imprimante 3D Ender-3 Max est au prix de 170 € seulement avec le coupon CC4251 et avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Passons ensuite à la Artillery Sidewinder X1 qui profite aussi d'une belle réduction.

Cette dernière dispose d'un châssis all in one, d'un écran tactile couleur, du direct drive, d'un montant en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, de drivers TMC 2208, et d'un volume d'impression de 300 x 300 x 400 mm. On observe aussi une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6, sans oublier une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

La Sidewinder X1 intègre un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques.

L'imprimante 3D Artillery SideWinder-X1 est en promotion à seulement 290 € chez Cafago en utilisant le coupon DE833 et avec une livraison gratuite depuis les entrepôts allemands.



Finissons avec l'imprimante 3D Creality 3D LD-002R qui est à petit prix chez Tomtop. De type résine, elle propose un volume d'impression de 119 x 65 x 160 mm et permet une précision de niveau de 2K micron avec une source de lumière uniforme. Elle imprime rapidement avec 6 à 18 secondes par couche.

L'imprimante est fournie avec des rails linéaires à billes garantissant un rendu propre et une surface lisse. Son corps est en aluminium et métal et offre une structure stable. Elle est équipée d'un écran LCD de 3,5" qui permet de la contrôler. Elle prend en charge les matériaux suivant : résine photosensible, rigide ordinaire, résine standard, résine élastomère, résine hautement résistante et résine dentaire.

L'imprimante 3D Creality LD-002R est en vente flash au prix de 115 € chez Tomtop avec un départ depuis l'Allemagne.



