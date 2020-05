Bon plan : les imprimantes 3D Ender 3 Pro et CR-10 V2 de Creality mais aussi Tronxy XY-2 Pro en promotion !

Le bon plan du jour concerne les promotions concernant les imprimantes 3D sur le site marchand Cafago. Tous les produits proviennent d'un entrepôt situé en Allemagne et les promotions sont disponibles jusqu'au 31 mai 2020.

Commençons par l'imprimante Ender-3 Pro de chez Creality. Cette imprimante 3D dispose d'un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d'impression de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant compatible pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

L'Ender 3 Pro offre des fonctionnalités très utiles comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant qui permet de reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée sans devoir effectuer une reprogrammation. Elle dispose d'un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression. C'est une imprimante DIY et donc à monter soi-même.

Vous trouverez l'imprimante 3D Ender 3 Pro de Creality 3D chez Cafago à 191 € seulement !



Passons à l'imprimante CR-10 V2 toujours de la marque Creality. Avec un volume d'impression de 300x300x400 mm sur un châssis en aluminium équipé de renforts pour une meilleure stabilité sur les impressions hautes. La machine est également équipée d'un plateau chauffant associé avec une plaque d'impression type Ultrabase, ainsi que d'une tête type V6 qui profite désormais d'une ventilation plus efficace. Elle est livrée avec une buse de 0.4 mm et propose ainsi une résolution d'impression variant de 0.04 à 0.3 mm de hauteur par couche avec une vitesse maximale théorique de 150 mm/s.

La potence est équipée d'un double axe Z, ainsi que d'un détecteur de fin de filament ainsi que d'une reprise d'impression en cas de coupure. Le tout fonctionne en 24V permettant une chauffe plus rapide et le boitier séparé se dote de la dernière carte mère Creality 2.1 dotée de drivers TMC 2208 qui assure un fonctionnement en silence.

Vous retrouverez l'imprimante CR-10 V2 de Creality en promotion sur Cafago à 490 €.





Enfin, l'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro permet de s'initier à l'impression 3D avec un espace de travail assez conséquent de 255 mm x 255 mm x 260 mm et un écran de contrôle tactile qui permet une utilisation simplifiée.

C'est une imprimante 3D en kit qui se monte en quatre étapes simples et est compatible avec différents types de filaments comme PLA/ ABS/ HIPS/ WOOD/ PC/ PVC..., le châssis est en aluminium pour plus de robustesse et une meilleure stabilité. L'imprimante promet une vitesse d'impression allant de 20 à 100 mm/s pour une résolution de 0,1 à 0,3 mm.

L'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro est disponible sur Cafago au prix réduit de 163€.