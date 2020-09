Bon plan : les imprimantes 3D Ender-3 V2 et standard, Anet 8 Plus en promotion

Plusieurs imprimantes 3D, Anet 8 Plus / Creality Ender-3, sont en promotion actuellement avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne. Toutes ces offres sont valables jusqu'au 30 septembre 2020.

Commençons avec l’imprimante 3D Anet 8 Plus qui dispose d'un espace de travail 300 x 300 x 350 mm et d'une vitesse d'impression pouvant atteindre 120 mm/s avec chargement de filament optimisé et une compatibilité avec divers matériaux.

Les paramètres se font depuis le panneau amovible de contrôle LCD. Enfin, il s'agit d'un modèle DYI ou semi-DIY (montage partiel) permettant d'accéder rapidement au jeune monde de l'impression 3D.

Vous pourrez retrouver l'imprimante 3D Anet 8 Plus en promotion chez Cafago à 141 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Poursuivons avec l’imprimante 3D Ender-3 de Creality qui dispose d'un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm pour une vitesse d'impression de 180 mm/s avec une précision de 0,1 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

Cette imprimante 3D propose la reprise d'impression en cas de coupure de courant et dispose d'un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression. C'est une imprimante DIY et donc à monter soi-même.

Vous trouverez l'imprimante 3D Ender 3 de Creality chez Cafago à 155 € seulement grâce au coupon de réduction CC554 avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Enfin, l’imprimante 3D Ender-3 V2 est également en promotion et propose une alimentation dissimulée dans la machine, ce qui permet plus de sécurité. La plate-forme est en verre au carborundum ce qui permet à l'imprimante de chauffer beaucoup plus rapidement. La taille d'impression est de 220 * 220 * 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Ender-3 V2 au prix réduit de 218 € chez Cafago avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne grâce au code promotionnel CC3205.