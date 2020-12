Les imprimantes 3D Ender-3 V2, Creality CR-10 V2, Artillery Sidewinder X1 et Tenlog TL-D3 Pro à prix réduit

Commençons le bon plan du jour par l'imprimante 3D Ender-3 V2 qui propose une alimentation intégrée. La plate-forme est en verre au carborundum ce qui permet à l'imprimante de chauffer beaucoup plus rapidement. La taille d'impression est de 220 * 220 * 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

L'imprimante 3D Creality Ender-3 V2 est proposée chez Cafago au prix de 194 € grâce au coupon de réduction CC3205, avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Poursuivons avec l'Artillery Sidewinder X1 qui présente un châssis all in one, un écran tactile couleur, le direct drive, un montant en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, des drivers TMC 2208, un volume d'impression de 300x300x400 mm, un fonctionnement 24 volts...

Elle permet également une synchronisation des deux axes Z afin d'éviter les décalages de hauteur de la potence, et embarque une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. En bonus, on trouvera une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

Enfin la Sidewinder X1 est livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles). Bref, le top du top actuellement.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est actuellement à 305 € grâce au coupon de réduction CC3833 chez Cafago avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Poursuivons également avec l'imprimante 3D Creality CR-10 V2 qui propose un volume d'impression de 300x300x400 mm sur un châssis en aluminium équipé de renforts pour une meilleure stabilité sur les impressions hautes. La machine est également équipée d'un plateau chauffant associé avec une plaque d'impression type Ultrabase, ainsi que d'une tête type V6 qui profite désormais d'une ventilation plus efficace. Elle est livrée avec une buse de 0.4 mm et propose ainsi une résolution d'impression variant de 0.04 à 0.3 mm de hauteur par couche avec une vitesse maximale théorique de 150 mm/s.

La potence est équipée d'un double axe Z, ainsi que d'un détecteur de fin de filament ainsi que d'une reprise d'impression en cas de coupure. Le tout fonctionne en 24V permettant une chauffe plus rapide et le boitier séparé se dote de la dernière carte mère Creality 2.1 dotée de drivers TMC 2208 qui assure un fonctionnement en silence.

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D CR-10 V2 de Creality à 314 € chez Cafago avec la livraison gratuit depuis l'Allemagne..



Enfin, signalons une dernière promotion ave l'imprimante TENLOG TL-D3 affichée à 425 € avec le code CCD3PRO et la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Cette dernière est une imprimante IDEX possédant deux extrudeurs indépendants, Tenlog étant la référence en la matière. Elle possède une double tête direct drive pour l’impression en mode Dual / Miroir / Duplication, un plateau chauffant avec plaque de verre de 300x300mm, une carte mère silencieuse TMC2208, un détecteur de fin de filament, un écran tactile et enfin la reprise d’impression en cas de coupure. Elle peut imprimer du PLA, PETG, TPU, PVA, ABS…