Les imprimantes 3D Ender-3 V2 et CR-6 SE en promotion, mais aussi le vélo électrique YADEA Y500

Le bon plan du jour concerne deux imprimantes 3D et un vélo électrique en promotion qui profitent tous les trois d'une livraison gratuite depuis l'Allemagne. Ces offres se terminent le 31 mars 2021.

Commençons avec l'imprimante Creality 3D Ender-3 V2 qui propose une alimentation dissimulée dans la machine, ce qui permet plus de sécurité. La plate-forme est en verre au carborundum ce qui permet à l'imprimante de chauffer beaucoup plus rapidement. La taille d'impression est de 220 * 220 * 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

Vous trouverez l'imprimante 3D Creality Ender-3 V2 à 203 € grâce au coupon CC3205 chez Cafago avec la livraison gratuite depuis l'Europe.



Poursuivons avec l'imprimante 3D CR-6 SE qui propose une taille d'impression de 235 mm x 235 mm x 250 mm pour une vitesse d'impressions de 80 à 100 mm/s et une résolution d'impression de 0,1 mm. Elle est compatible avec les filaments d'impression de 1,75 mm et les matériaux PLA, TPU, PETG, ABS et bois.

Vous pourrez contrôler vos impressions facilement grâce à l'écran tactile couleur de 4,3 pouces.

L'imprimante 3D Crelity CR-6 SE est actuellement à 271 € seulement avec le coupon CC3393 chez Cafago avec la livraison gratuite depuis l'Europe.



Enfin, le vélo électrique YADEA Y500 est équipé d'un moteur de 350 W qui permet une vitesse maximale de 25 km/h et qui correspond donc aux nouvelles normes qui sont entrées en vigueur. Vous pourrez profiter d'une inclinaison de pente de 30° en toute sécurité. Le modèle Y500 propose deux modes de conduites, le mode assistance électrique et le mode cyclisme à puissance humaine.

Il propose des roues antidérapantes de 27,5 pouces. Ce vélo de la marque YADEA est alimenté par une batterie au lithium de 13 Ah, ce qui permet une autonomie allant jusqu'à 100 km. Grâce à son alliage en aluminium qui permet une résistance assez élevée, le vélo supporte une charge de 150 kg maximum.

Cafago propose le vélo électrique Yadea YS500 à 1169 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe.