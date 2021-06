Les imprimantes 3D Creality CR-10 V2 et Ender 3 V2, 3 Pro et 5 à prix réduit, de quoi bien débuter !

Commençons cette sélection par l'imprimante 3D Creality CR-10 V2 qui propose un volume d'impression de 300x300x400 mm sur un châssis en aluminium équipé de renforts pour une meilleure stabilité. Elle est équipée d'un plateau chauffant associé à une plaque d'impression de type Ultrabase, d'une tête type V6 et est livrée avec une buse de 0.4 mm. Elle permet une résolution d'impression variant de 0.04 à 0.3 mm de hauteur par couche avec une vitesse maximale théorique de 150 mm/s.

La potence est équipée d'un double axe Z ainsi que d'un détecteur de fin de filament et d'une reprise d'impression en cas de coupure. Le tout fonctionne en 24V permettant une chauffe plus rapide et le boitier séparé possède une carte mère Creality 2.1 dotée des drivers TMC 2208 qui assurent un fonctionnement en silence.

Vous trouverez l'imprimante CR-10 V2 de Creality en promotion à seulement 299 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.





Poursuivons avec l'imprimante Creality 3D Ender-3 V2 qui dispose d'une alimentation dissimulée dans la machine pour plus de sécurité. La plate-forme est composée en verre au carborundum pour une chauffe plus rapide. La taille d'impression est de 220 * 220 * 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

Vous trouverez l'imprimante 3D Creality Ender-3 V2 à 189 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Continuons avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 Pro qui propose un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm, une vitesse d'impression de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. Elle est équipée d'un plateau chauffant compatible pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

Elle propose de nombreuses fonctionnalités comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant. Elle intègre un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression.

Vous pourrez retrouver l'imprimante 3D Ender-3 Pro au prix réduit 156 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Terminons enfin avec l’imprimante 3D Ender-5 de Creality qui offre un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm et une vitesse de 60 mm/s en mode normal et de 180 mm/s en mode maximum. Elle possède un plateau chauffant pour une impression de 1.75 mm avec une compatibilité sur le PLA, le bois, la fibre de carbone, etc.

Egalement présent un écran pour régler au mieux vos paramètres lors de vos diverses impressions.

Vous trouverez l’imprimante 3D Creality Ender-5 à 218 € avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.