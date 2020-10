Les imprimantes 3D Ender-5 Plus, CR-10 V2 et CR-10S Pro en promotion !

Le bon plan du jour concerne l'imprimante 3D Creality Ender-5 Plus qui est une version plus grande et mise à niveau de l'imprimante Ender-5. Elle présente une grande taille d'impression de 350 x 350 x 400mm avec un écran tactile de 4,3 pouces et différentes options comme un double Axe Z, une double synchronisation sur l’axe Y (moteur 42-48), une plaque de verre trempé amovible, la reprise de l'impression en cas de coupure, la détection de fin de filament, l'extinction de la machine lorsque le filament se casse ou s'emmêle dans la bobine, le nivellement automatique du lit préinstallé...

Le bloc d'alimentation de 550 W permet de chauffer le lit chaud jusqu'à 100 °C en 10 minutes. La Ender-5 Plus utilise divers filaments d’impression de 1,75 mm comme le PLA, l’ABS, la colle douce, le bois, le cuivre...L'épaisseur de couche est de 0.1mm-0.4mm et la vitesse d'impression de 60mm/ s à 180mm/s. Enfin une carte TF de 8 Go est incluse.

L'imprimante 3D Creality Ender-5 Plus est actuellement à 458 € chez AliExpress grâce au coupon que vous trouverez directement sur le site ! De plus, la livraison est gratuite depuis la France.





Poursuivons avec l'imprimante 3D Creality CR-10 V2 qui propose un volume d'impression de 300x300x400 mm sur un châssis en aluminium équipé de renforts pour une meilleure stabilité sur les impressions hautes. La machine est également équipée d'un plateau chauffant associé avec une plaque d'impression type Ultrabase, ainsi que d'une tête type V6 qui profite désormais d'une ventilation plus efficace. Elle est livrée avec une buse de 0.4 mm et propose ainsi une résolution d'impression variant de 0.04 à 0.3 mm de hauteur par couche avec une vitesse maximale théorique de 150 mm/s.

La potence est équipée d'un double axe Z, ainsi que d'un détecteur de fin de filament ainsi que d'une reprise d'impression en cas de coupure. Le tout fonctionne en 24V permettant une chauffe plus rapide et le boitier séparé se dote de la dernière carte mère Creality 2.1 dotée de drivers TMC 2208 qui assure un fonctionnement en silence.

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Creality CR-10 V2 en promotion chez AliExpress à 328 € avec la livraison gratuite depuis la France. Vous trouverez le coupon de réduction directement sur le site "17,33 € pour chaque 259 €".



Terminons avec l'imprimante 3D Creality CR-10S Pro qui dispose d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un plateau chauffant associé à une plaque en verre équipée d'une surface d'accroche de type buildtack, d'un axe Z double motorisation, d'un détecteur de fin de filament, d'une tête type microswiss ainsi que de la reprise de l'impression après coupure de courant, le tout dans un tout nouveau form factor avec une large base en acier équipée d'un écran couleur tactile. Elle est très simple à assembler avec seulement 4 vis et 3 connecteurs.

Elle dispose également du détecteur de fin de filament en aluminium, d'un extrudeur qui dispose d'un double entraînement avec deux engrenages, ou encore le tube en teflon (Bowden) qui achemine le filament vers la tête d'impression. Creality met de côté le PTFE classique et met en avant le PTFE haute qualité de la marque Capricorn (pour une meilleure glisse et une meilleure résistance à la chaleur).

L'imprimante CR-10S Pro de Creality 3D est à 397 € grâce au coupon de réduction sur le site "69,30€ pour les commandes de plus 346,48€" chez AliExpress. La livraison depuis la France est gratuite.