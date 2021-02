Les imprimantes 3D Ender-5 Pro et Ender-3 Max en promotion, mais aussi le robot aspirateur 360 S9 !!

Le bon plan du jour concerne l'imprimante 3D Ender-5 Pro qui propose un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm pour une vitesse d'impression de 60 mm/s à 180 mm/s. Les filaments pris en charge sont ceux de 1,75 mm, dont le PLA, l'ABS, le TPU, le bois, la couleur dégradée, etc.

Elle dispose également de la fonction reprise d'impression en cas de coupure de courant, elle pourra reprendre l'impression à partir du point d'interruption. Enfin elle possède également d'un petit écran pour vous faciliter vos travaux !

L'imprimante 3D Ender-5 Pro est actuellement à 302 € chez Cafago avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Vous trouverez également l'imprimante Ender-3 Max qui est une imprimante FDM livrée en kit préassemblé à 80% qui reprend une grande partie de la Ender 3. On retrouve ainsi un lit chauffant, une structure aluminium VSlot, une tête d'impression et extrudeur MK8.

Le volume d'impression est de 300x300x340 mm et l'on retrouve quelques options notamment un détecteur de fin de filament et le nouveau carénage de tête Creality à double ventilateur. On retrouve également la surface d'impression en verre Creality ainsi qu'une carte mère 1.1.5 silencieuse grâce à l'intégration de drivers TMC 2208.

Vous pourrez trouver chez Cafago, l'imprimante 3D Ender-3 Max à 229 € seulement en utilisant le coupon CC4251. De plus, la livraison est gratuite depuis l'Allemagne.





Enfin, le robot aspirateur 360 S9 bénéficie de la technologie 360 Autopilot System 5.0 qui lui permet d'être plus stable et plus précise dans ses routines de ménages. Il est également équipé du LDS lidar et de capteur anticollision à ultrasons afin d'augmenter son efficacité et qu'il évite chaque recoin qui pourrait l'endommager. Il a un pouvoir d'aspiration de 2200 Pa pour une nuisance sonore de 80dB.

Le 360 S9 propose aussi la fonction serpillère avec un réservoir d'eau de 550 mL. Cet aspirateur est alimenté par une batterie lithium-ion de 5200 mAh, ce qui lui permet une autonomie d'environ 180 minutes, c'est-à-dire environ 300 m². Enfin, en téléchargeant l'application mobile dédiée, vous pourrez contrôler les routines de votre aspirateur et décider des pièces à nettoyer ou non.

Le robot aspirateur 360 S9 est proposé à 314 € chez Cafago avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.