Des imprimantes 3D militaires renforcées pour les environnements difficiles

Un programme pilote conduit par l'Uniformed Services University (USU) des services de santé américains a démontré qu'il était possible de déployer des imprimantes 3D dans le désert et des environnements difficiles pour fabriquer des outils médicaux et biomatériaux lorsqu'il est trop complexe pour les soldats de transporter avec eux l'ensemble des fournitures médicales sur certaines missions.

Baptisé "Fabrication en Environnement Austère" a été mené avec l'académie militaire américaine de West Point, et supervisée par la Convention de Genève. Deux NScrypt, Inc (fabricant d'imprimantes 3D) et Techshot,Inc (société spatiale privée) ont planché sur des machines renforcées capables de produire des tissus humains dans des conditions difficiles. Lancé il en 2018, le projet vise à développer des technologies exploitables sous 5 ans.

L'idée est, comme pour les astronautes, de limiter la charge d'emport des troupes à des machines et de la matière première qui permet de ne produire sur place que les outils nécessaires et à mesure des besoins. En étant capables de produire les bons outils au bon moment, ces imprimantes 3D pourraient faciliter certaines opérations sur le terrain et sauver des vies en permettant aux médecins d'intervenir plus vite et de façon plus adaptée.

L'imprimante créée dans le cadre du projet se présente comme une version renforcée de la BFF (BioFabrication Facility) de Techshot qui équipe déjà l'ISS. Elle est principalement conçue en fibre de carbone pour se montrer à la fois résistante et légère et d'autres matériaux réservés au Département de la Défense. La machine peut être configurée pour imprimer des objets biologiques ou non et peut embarquer les 4 têtes d'impression et modules développés par NScrypt (Smartpump, nFD, nMill et nPnP360) et est compatible avec plus de 10 0000 matières commercialisée à travers le monde pour autant d'applications.