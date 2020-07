Bon plan : les imprimantes 3D Tronxy XY-2 Pro et Ender 5 / 5 Pro et une télécommande sans fil en promotion

Le bon plan du jour concerne trois imprimantes 3D de la marque Tronxy et Creality, mais aussi une télécommande sans fil Wi-Fi pour vos appareils iOS et Android.

Commençons avec le switch télécommande sans fil qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone comme télécommande pour une grande partie des appareils, pour ne pas dire l'intégralité. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffira d'installer l'application dédiée sur votre smartphone et de suivre les instructions.

Vous pourrez retrouver le Basic Smart Switch télécommande sans fil de la marque SonOff à 17,99 € avec une livraison gratuite depuis la France sur eBay.

Poursuivons avec l'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro qui permet de s'initier à l'impression 3D avec un espace de travail assez conséquent de 255 mm x 255 mm x 260 mm et un écran de contrôle tactile qui permet une utilisation simplifiée.

C'est une imprimante 3D en kit qui se monte en quatre étapes simples et est compatible avec différents types de filaments comme PLA/ ABS/ HIPS/ WOOD/ PC/ PVC..., le châssis est en aluminium pour plus de robustesse et une meilleure stabilité. L'imprimante promet une vitesse d'impression allant de 20 à 100 mm/s pour une résolution de 0,1 à 0,3 mm.

L'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro est actuellement affichée à 143 € seulement avec une livraison gratuite depuis la République tchèque sur AliExpress.





Enfin, vous pourrez également profiter de l'imprimante 3D Ender-5 qui offre un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm et une vitesse de 60mm/s en mode normal et de 180mm/s en mode maximum. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour une impression de 1.75 mm avec une compatibilité sur le PLA, le bois, la fibre de carbone, etc.

Cette imprimante 3D dispose également d’un écran de manière à régler au mieux vos paramètres lors de vos diverses impressions, ce qui peut être vraiment pratique.

Vous pourrez retrouver l'imprimante 3D Ender 5 de la marque Creality à 277 € chez AliExpress, mais aussi sa version Pro à 300 € avec le code ENDER5PRO, toujours sur AliExpress. La livraison est gratuite depuis la République Tchèque pour les deux modèles.