Les imprimantes 3D Tronxy XY-2 Pro, CR-10S Pro, Ender-3X et Ender-5 en promotion

Le bon plan du jour concerne quatre imprimantes 3D que vous pourrez trouver en promotion chez Tomtop avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Commençons avec l'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro qui permet de s'initier à l'impression 3D avec un espace de travail assez conséquent de 255 mm x 255 mm x 260 mm et un écran de contrôle tactile qui permet une utilisation simplifiée.

C'est une imprimante 3D en kit qui se monte en quatre étapes simples et est compatible avec différents types de filaments comme PLA/ ABS/ HIPS/ WOOD/ PC/ PVC..., le châssis est en aluminium pour plus de robustesse et une meilleure stabilité. L'imprimante promet une vitesse d'impression allant de 20 à 100 mm/s pour une résolution de 0,1 à 0,3 mm.

L'imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro est actuellement à 127 € chez Tomtop.





Poursuivons avec l'imprimante Creality 3D ender-3X avec son volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm. Elle dispose d'un plateau chauffant pour l'impression de filaments PLA, TPU ou encore ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

Elle est capable d’assurer la reprise d'impression en cas de coupure de courant et dispose d'un écran de contrôle LCD.

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Ender 3X à 134 € seulement.





Continuons avec l'imprimante 3D Ender-5 qui offre un volume d'impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm et une vitesse de 60mm/s en mode normal et de 180mm/s en mode maximum. Elle est équipée d'un plateau chauffant pour une impression de 1.75 mm avec une compatibilité sur le PLA, le bois, la fibre de carbone, etc.

Cette imprimante 3D dispose également d’un écran de manière à régler au mieux vos paramètres lors de vos diverses impressions, ce qui peut être vraiment pratique.

L'imprimante 3D Ender 5 de Creality 3D est à 203 € grâce au coupon de réduction CC405.





Enfin, l'imprimante 3D Creality CR-10S Pro qui dispose d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un plateau chauffant associé à une plaque en verre équipée d'une surface d'accroche de type buildtack, d'un axe Z double motorisation, d'un détecteur de fin de filament, d'une tête type microswiss ainsi que de la reprise de l'impression après coupure de courant, le tout dans un tout nouveau form factor avec une large base en acier équipée d'un écran couleur tactile. Elle est très simple à assembler avec seulement 4 vis et 3 connecteurs.

Elle dispose également du détecteur de fin de filament en aluminium, d'un extrudeur qui dispose d'un double entraînement avec deux engrenages, ou encore le tube en teflon (Bowden) qui achemine le filament vers la tête d'impression. Creality met de côté le PTFE classique et met en avant le PTFE haute qualité de la marque Capricorn (pour une meilleure glisse et une meilleure résistance à la chaleur).

L'imprimante 3D Creality CR-10S Pro est à 356 € seulement chez Tomtop.