Inbox est de retour avec Shortwave

D'anciens membres des équipes de développement de Google ont récemment annoncé le lancement d'un nouveau client mail, baptisé Shortwave.

Et à y regarder de plus près, la messagerie vous sera certainement familière. Dans les faits, les développeurs ont souhaité donner une nouvelle vie à Inbox, la messagerie expérimentale de Google abandonnée en 2019.

On retrouve ainsi une grande partie de l'interface d'Inbox dans Shortwave, et l'application ne permet d'ailleurs de ne gérer qu'une boite Gmail.

On retrouve les fonctionnalités propres à Inbox, notamment au niveau de l'organisation automatique des emails en fonction des expéditeurs et du contexte. Les conversations sont également regroupées et classées, il est possible de créer des listes de choses à faire, d'épingler des messages ou encore de programmer des rappels.

Shortwave ajoute également quelques outils collaboratifs comme les canaux de discussion permettant de mentionner les interlocuteurs et de réaliser des échanges à la façon d'une messagerie instantanée.

Le client mail est disponible gratuitement, mais avec quelques limites : impossible de rechercher des messages au-delà de 90 jours d'ancienneté et outils collaboratifs restreints à 10 participants et 5 canaux. Pour débrider ces fonctions, il faudra débourser 9$ par mois.