L'Inde devient le deuxième marché mondial du smartphone

L'Inde est désormais le deuxième plus important marché mondial du smartphone, devant les États-Unis.

Après la Chine, ce ne sont plus les États-Unis mais l'Inde. Selon un rapport de Counterpoint Research, l'Inde est le deuxième marché mondial du smartphone avec en 2019, quelque 158 millions d'appareils vendus et une croissance de 7 % en un an.

Cette deuxième place a essentiellement été acquise sous l'impulsion de fabricants chinois avec des marques comme Xiaomi, Vivo, Oppo et Realme qui ont boosté la croissance du segment intermédiaire. Pour Xiaomi, l'Inde est désormais le plus gros marché, devant même la Chine.

En 2019, la croissance de Xiaomi en Inde a toutefois marqué le pas en raison d'une base importante déjà installée (28 % de part de marché en Inde). Le dauphin de Xiaomi est le géant coréen Samsung, mais avec une tendance à la baisse. Le podium est complété par Vivo.



Si Apple n'apparaît pas dans les toutes premières positions en Inde, Counterpoint Research souligne que le fabricant américain a néanmoins profité de l'une des progressions parmi les plus rapides au quatrième trimestre. L'explication vient de multiples réductions de prix pour l'iPhone XR, sans compter l'introduction de l'iPhone 11 à un prix plus bas et une production locale.

La population de l'Inde avoisine 1,33 milliard d'habitants, quand celle de la Chine flirte avec 1,4 milliard d'habitants (et 333 millions d'habitants pour les États-Unis).