L'Indonésie bloque nombre de services occidentaux sur Internet (Steam, Paypal...)

L'Indonésie a choisi ce week-end de mettre en application de nouvelles lois qui impliquent ainsi la restriction des accès à nombre de sites et services sur Internet.

Le gouvernement avait jusqu'ici donné un délai de mise en conformité aux services bloqués, que ces derniers n'ont pas respecté. Concrètement, il fallait que ces services s'enregistrent auprès du gouvernement indonésien pour continuer à exercer sur le territoire.

La loi MR5 de 2020 vise à protéger le contenu considéré comme illégal dans le pays, elle impose ainsi un enregistrement des services auprès du gouvernement afin que le pays dispose d'un contrôle renforcé sur ces derniers. L'idée est surtout d'obtenir un contact privilégié avec les services en question pour intervenir plus rapidement et avec plus de simplicité.

Actuellement donc, on peut citer parmi les services bloqués en Indonésie l'Epic Games Store, Steam, le Nintendo Switch Online, mais aussi Yahoo ou PayPal qui a été temporairement débloqué pour permettre aux utilisateurs de retirer leur argent.