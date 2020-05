Infinity Ward annonce de nouveaux modes de jeu pour COD Warzone

Infinity Ward a récemment annoncé que Warzone, son Battle Royale serait entretenu en tant que service auprès des joueurs, et que le titre deviendrait un fil conducteur qui lierait les différents épisodes de la franchise Call of Duty.

Mais pour séduire les joueurs avant tout intéressés par le titre et sa gratuité et qui se ficheraient des épisodes de Call of Duty annexes, le studio prévoit de proposer une foule de contenu. Infinity Ward a ainsi annoncé l'arrivée de nouveaux modes de jeu.

Pour le lancement de la 4e saison de Modern Warfare, Warzone prévoit 2 nouveaux modes de jeu, de nouvelles armes et objets, améliorations de terrain et butin. Les modes de jeu en préparation seront inédits, mais en rapport avec certaines parties de Verdansk encore non explorées. On peut ainsi se laisser penser que la carte ouvrira prochainement la porte des bunkers et autres souterrains.

On peut également compter sur le datamining pour mettre en lumière certains modes de jeu déjà référencés, mais encore non activés sur le titre :

Duos: One-Shot and Stimulus

Solos, Duos, Trios and Quads: Bottom Line

Infinite Gulag

Most Wanted

Run Like Hell

Classic Battle Royale

Mo’ Gulag, Mo’ Problems

Non-Stop

PewPew

Realism

Inflation Redeployment

Le lancement de la 4e saison du titre aura lieu le 3 juin prochain.