Ingenuity : Le mini hélicoptère de la NASA va s'envoler sur Mars aujourd'hui

Après plusieurs jours à réaliser divers tests et à procéder à des mises à jour logicielles à distance, le petit hélicoptère Ingenuity devrait prendre son envol sur Mars aujourd'hui.

Cela fait plus d'une semaine que la sonde martienne Persévérance a déployé le module Ingenuity, un mini hélicoptère qui devait aller survoler Mars.

Mais depuis une semaine, l'hélicoptère est resté cloué au sol, en raison de divers problèmes techniques. Passée la phase de checkup, le module a dû procéder à une mise à jour logicielle. En marge des tests des rotors à grande vitesse, le logiciel de contrôle tentait de forcer la bascule du mode pré-vol au mode vol.

Il aura fallu quelques jours aux techniciens de la NASA pour étudier les rapports télémétriques renvoyés par le module, on savait néanmoins que tout le matériel était sain et sauf et pleinement fonctionnel.

Finalement, c'est aujourd'hui qu'ingenuity réalise son premier vol. Le vol sur Mars représente un véritable défi puisque l'atmosphère est très fine, à peine 1% de celle de la Terre. L'hélicoptère qui doit alors pousser l'air avec ses pales pour s'envoler devra tourner bien plus vite que sur Terre pour décoller.

Le robot devrait tout d'abord renvoyer des données télémétriques à la NASA après son vol, puis il faudra attendre que ses batteries se rechargent pour que l'envoi d'autres données soit réalisé, notamment un cliché en noir et blanc et un cliché couleur de l'horizon. Persévérance filmera également le vol à distance.

Si le vol d'aujourd'hui est couronné de succès, alors un second vol aura lieu dans 4 jours, plus de 5 vols sont ainsi prévus avec un éloignement croissant. Ingenuity devrait pouvoir atteindre les 5 mètres de hauteur.