Insolite: Il joue à Doom dans le gestionnaire des tâches Windows

Doom est un titre qui s'est inscrit au panthéon du jeu vidéo et il devient même une sorte de référence dans les portages insolites. Après les calculatrices, montres connectées, robots connectés ou autres caisses enregistreuses, on peut désormais faire tourner le titre sur PC, mais pas comme vous le pensez.

On peut dire que la boucle est bouclée ! Le mythique Doom a fait l'objet de nombreux portages l'amenant à s'installer sur calculatrice, smartwatch, écrans de robots cuiseurs, frigo connecté... Et désormais le titre revient s'installer sur PC, mais sous une forme assez originale.

Contrairement aux précédents portages évoqués, il va falloir beaucoup plus de puissance disponible... En réalité il faudra même une configuration inaccessible au commun des mortels... L'idée est en effet de pouvoir jouer à Doom directement dans le gestionnaire des tâches de Windows.

Pour exploiter l'écran du gestionnaire, il faudra un certain nombre de "pixel", chaque pixel correspondant à un thread...le calcul est vite fait : pour obtenir un écran de 56x32 pixels il faudra 1792 threads, soit 896 coeurs CPU.

La vidéo a donc été réalisée sur un supercalculateur disposant de 32 sockets équipés de processeurs Intel Xeon Platinum 8180 affichant 28 coeurs et 56 threads chacun. Dans le gestionnaire, chaque thread est géré séparément avec un niveau de charge variable pour reproduire ainsi la version de 1993 de Doom.

L'auteur, Max Holt, n'en est pas à son coup d'essai et avait déjà porté des génériques ou autres animations dans le gestionnaire des tâches de Windows de la sorte. Pourtant, la vidéo de Doom est aujourd'hui remise en cause sur Reddit par quelques utilisateurs qui soulignent des incohérences, notamment l'absence de bande bleue autour de l'ensemble des coeurs, l'utilisation d'une police de caractère plus petite et différente... Ce qui laisse supposer qu'il s'agirait en réalité d'un montage. L'auteur ne s'est pas défendu de ces accusations pour l'instant.