Insomniac Games prépare un nouveau jeu multijoueur

Insomniac Games a déjà beaucoup de pain sur la planche avec les développements de Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine, deux titres qui sont attendus pour une sortie en 2023.

Pourtant, le studio étonne en annonçant le développement d'un troisième projet via une offre d'emploi récemment publiée. Le studio cherche ainsi un responsable Senior pour chapeauter un projet de jeu multijoueur.

Il s'agira d'un jeu premium à gros budget, mais Insomniac n'en dit pas plus pour le moment. Il se pourrait que le jeu exploite la licence Ratchet & Clank autour d'un nouveau style de jeu multijoueur après All 4 One et Q-Force... Mais Insomniac pourrait également ressortir sa licence Resistance.