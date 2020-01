Insta360 lance la One R, une action cam modulaire

Insta360, le spécialiste de l'action cam compte bien concurrencer un peu plus GoPro sur le marché avec la One R, une caméra qui mise sur la modularité.

C'est un segment encore inexploré qu'aborde Insta360 avec la One R, celui de l'action cam modulaire. La marque souhaite ainsi proposer des dispositifs offrant plus de latitude aux utilisateurs les plus exigeants en leur permettant d'adapter leur matériel de capture vidéo en fonction de leurs besoins.

La One R propose ainsi un bloc optique amovible qui peut être remplacé par l'un des 3 blocs proposés par la marque. On peut ainsi passer d'une action cam standard à un optique grand-angle 4K, un double optique 360 degrés ou un grand-angle 1 pouce développé avec Leica.

De base l'utilisateur ne conserve ainsi que la partie intégrant l'électronique ainsi que l'écran et les commandes. Même la batterie peut être remplacée par une version offrant plus de capacité.

Le tout peut être associé à un ensemble de fixations et notamment une perche à selfie qui profite d'un mode spécifique : l'électronique de la caméra se charge de faire disparaitre la perche pour la rendre invisible dans les vidéos.

La caméra propose un ensemble d'effets vidéo comme le timeshift, timelapse, hyperlapse, mais aussi de la stabilisation optique, du suivi vocal... Insta360 propose un pack Twin Edition avec batterie et bloc core ainsi que les modules 360 degrés et ultra grand angld pour 480$, la version 1 pouce Leica est proposée à 550 $ contre 300$ la version grand-angle 4K, le prix des modules séparés n'a pas encore été communiqué.