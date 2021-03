Insta360 GO 2 : la nouvelle caméra d'action stabilisée de poche disponible

C'est avec une caméra Insta360 Pro 2 que la Nasa a proposé une diffusion en direct à 360° sur YouTube depuis le centre de contrôle de mission du Jet Propulsion Laboratory lors de l'atterrissage sur la planète Mars du rover Perseverance le 18 février dernier.

Dans un autre registre, la marque chinoise dévoile une nouvelle itération de sa caméra d'action compacte Insta360 GO. Avec un système de stabilisation FlowState sur 6 axes, la caméra Insta360 GO 2 affiche des dimensions de 52,9 x 23,6 x 20,7 mm pour un poids de seulement 26,5 g.

Elle est certifiée IPX8 avec une étanchéité jusqu'à 4 mètres de profondeur et bénéficie d'un mode AquaVision pour une correction des couleurs avec des images sous-marines.

Pour partout et avec un puissant capteur

L'Insta360 GO 2 peut se fixer à peu près partout et pour filmer depuis n'importe quel angle. Elle est accompagnée d'un pendentif magnétique pour son aimant intégré, d'un clip (Easy Clip) ou encore d'un support pivotant. Elle profite d'une lentille de protection pour l'objectif en verre trempé qui résiste aux rayures et peut être retirée ou remplacée par un filtre par exemple.

Dotée d'un capteur de type 1/2,3", l'Insta360 GO 2 peut capturer des vidéos 3K et des photos 9 mégapixels (3040 x 3040 pixels). Elle peut filmer à 2880 x 2880 à 30 images pas seconde en natif avec stabilisation FlowState.

Insta360 souligne un champ de vision Ultra Wide de 120° et Action View à 110°, tandis qu'un mode ralenti permet l'enregistrement en 1920 x 1080 pixels à 120 fps. Des hyperlapses permettent un enregistrement à une vitesse de jusqu'à 6x.

L'autonomie est de 30 minutes et de 150 minutes avec le boîtier de charge. Ce dernier sert aussi de trépied et de poignée pour des selfies. Il intègre une connectivité Bluetooth pour le contrôle de l'Insta360 GO 2 jusqu'à 10 mètres. Une application compagnon permet de prévisualiser la prise de vue via Wi-Fi.

L'Insta360 GO 2 est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site officiel du constructeur à un prix de 319,99 €.