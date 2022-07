Instagram : vous pouvez désormais faire des achats via vos messages privés

Depuis quelques jours, le réseau social de Meta donnait la possibilité de créer des lives directement depuis son PC, ou encore la possibilité de créer du contenu payant pour les influenceurs. Aujourd’hui, la société continue encore d’innover avec sa fonction Instagram Direct.

Instagram est devenu une véritable plateforme commerciale où de nombreux commerçants et marques se sont installés, et pouvaient vendre des biens et services directement depuis leur boutique virtuelle.

Mais pour simplifier les ventes, il est désormais possible d’effectuer des achats ou des ventes directement en message privé. Il sera possible de personnaliser vos articles ou de suivre vos commandes depuis la messagerie. Bien sûr, Meta affirme que toutes les transactions seront sécurisées.

Seuls les possesseurs d’un compte professionnel auront accès à cette fonction. Ils devront autoriser les achats via Instagram Direct et pour l’activer, ils devront fournir diverses informations légales justifiant que l’entreprise existe.

Il sera donc bientôt plus facile pour les créateurs de vendre directement, rapidement et en toute sécurité sur Instagram.