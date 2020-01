Instagram permet de catégoriser les abonnements

Pour faciliter le tri et la gestion, Instagram introduit la possibilité de catégoriser les abonnements.

Avec l'objectif d'aider à simplifier la gestion des comptes et des abonnements, Instagram annonce le déploiement d'un outil permettant de catégoriser les abonnements. Un classement qui pourra par exemple se faire en fonction de centres d'intérêt ou d'une fréquence d'utilisation.

La possibilité de trier des abonnements selon des catégories est une demande des utilisateurs qui revient fréquemment, notamment pour pouvoir agir sur le fil d'actualité. Il sera du moins désormais possible de retrouver plus facilement un profil sans devoir parcourir une longue liste d'abonnements.

Instagram souligne le tri des comptes parmi les abonnements les plus souvent vus sur le fil d'actualité, ceux avec le moins d'interaction. Les abonnements pourront aussi être triés en s'appuyant sur des critères comme la personne la plus récemment suivie.



Pour l'affichage des publications dans le fil d'actualité, Instagram a tâtonné entre la priorité donnée aux posts censés être les plus intéressants et des ajustements pour s'assurer que les posts les plus récents y apparaissent en premier.