Instagram introduit un contrôle du contenu sensible visible

Pour des contenus potentiellement gênants mais pour autant autorisés, Instagram propose un contrôle du contenu sensible avec trois options.

Pour Instagram, Facebook annonce le déploiement d'un contrôle du contenu sensible visible dans certaines parties de l'application comme l'onglet Explorer.

Ce type de contenu sensible est présenté comme des " publications qui ne vont pas nécessairement à l'encontre des règles de la communauté ", mais sont susceptibles de déranger certaines personnes, notamment pour un caractère violent ou sexuellement explicite. Une distinction qui existe entre les règles de la communauté et les recommandations.

Le contrôle du contenu sensible se retrouve dans les paramètres du compte. Par défaut, il est configuré sur " Limiter. " Les autres options sont " Limiter encore plus " pour encore moins de contenus gênants et " Autoriser " qui sera synonyme de désactivation de ce type de limitation.

L'option " Autoriser " n'est disponible que pour les personnes majeures. Les moins de 18 ans ne sont ainsi pas en mesure de désactiver toute forme de limitation du contenu considéré sensible.

" Nous savons que chacun a des préférences différentes pour ce qu'il veut voir dans Explorer, et ce contrôle donnera aux utilisateurs davantage de choix sur ce qu'ils voient ", écrit Facebook.