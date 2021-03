Faux comptes russes sur Instagram : la Russie veut les explications de Facebook

Service fédéral russe en charge de la supervision des communications, des technologies de l'information et des médias, Roskomnadzor demande des explications et des preuves à Facebook, à la suite du retrait de comptes Instagram présentés comme faux.

Mercredi, le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé les résultats de l'une de ses dernières opérations pour détecter et arrêter des campagnes coordonnées ayant pour objectif de manipuler le débat public via ses diverses applications.

Facebook a ainsi identifié et retiré 530 comptes Instagram principalement originaires de Russie qui publiaient des contenus, dont des critiques et de la dissuasion sur les manifestations pour protester contre l'arrestation de l'opposant politique russe Alexeï Navalny.

Parmi les exemples donnés, Facebook a publié celui d'une photo d'un patient à l'hôpital avec pour légende : " Il est allé à la manifestation le 23 janvier, son grand-père est maintenant sous respirateur. "

D'après Facebook, les comptes ont utilisé des photos de célébrités et des photos de profils probablement générés avec des techniques de machine learning, et semblent avoir été créés en masse et achetés. Des mèmes en russe ont été publiés et avec des hashtags spécifiques pour cibler un public de manifestants.

Facebook ne pointe pas du doigt la pratique dite de l'empoisonnement avec des hashtags, mais l'utilisation de faux comptes et parle d'un réseau, sous-entendu de propagande et manipulation.