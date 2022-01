Instagram concrétise le retour du flux chronologique

Patron d'Instagram, Adam Mosseri dévoile un nouveau menu pour l'application de réseau social et de partage de photos et vidéos. En test avant un déploiement ultérieur, il propose le choix entre trois modes d'affichage : Home, Favorites et Following.

Pour Home, c'est l'expérience actuelle disponible avec Instagram en matière de fil d'actualité régi par un algorithme pour le classement des contenus. Il est censé classer les publications en fonction de ce qui intéresse le plus les utilisateurs.

Pour Favorites et Following, il est question d'un retour de l'ordre chronologique avec les contenus publiés par des comptes suivis. Le flux Favorites se distinguera en étant composé de contenus d'un sous-ensemble de comptes choisis par l'utilisateur.

Comme promis fin 2021

Le flux Following sera ainsi le plus proche du retour attendu du fil chronologique d'avant 2016. Adam Mosseri avait évoqué un tel retour le mois dernier lors d'une audition devant le Sénat américain.

" Nous nous concentrons depuis quelques années sur la manière de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience, comme les favoris, qui placent les comptes que vous aimez en haut de votre flux. Nous travaillons également depuis des mois sur un fil chronologique. "

Les modifications prévues devraient être déployées à grande échelle dans le courant du premier semestre de cette année. Instagram a été critiqué pour donner une trop grande visibilité à des contenus susceptibles d'altérer la santé mentale de certains adolescents.