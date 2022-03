Instagram : une version iPad n'est pas une priorité

" Nous sommes en 2022 et il n'y a toujours pas de véritable application Instagram pour iPad. " Patron d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri a été interpellé à ce sujet sur Twitter par le vidéaste américain Marques Brownlee populaire sur YouTube… et sur Instagram.

Si c'est une question qui revient souvent, la réponse apportée est que la demande n'est toujours pas assez importante pour que cela devienne une priorité. " J'espère pouvoir le faire à un moment donné, mais pour l'instant, nous sommes très occupés par d'autres choses. "

L'iPad n'en vaut pas la peine ?

Dans ses justifications, Adam Mosseri évoque des frais généraux avec déjà le support de plusieurs plateformes comme Android, iOS et le Web, et en soulignant la part importante prise par Android. Il ajoute que " TikTok et YouTube sont des mastodontes. "

" Les gens partagent plus dans les messages que dans les Stories ou les Flux, nous devons donc nous adapter. " Un travail d'adaptation relativement mystérieux, si ce n'est probablement le souhait de faire en sorte que les utilisateurs d'Instagram partagent davantage publiquement ou en améliorant la messagerie.

Pour autant, Adam Mosseri parle de fonctionnalités avec une application iPad, ainsi que pour la prise en charge du dark mode, la programmation des publications, la suppression d'une photo dans un carrousel parmi d'autres exemples.