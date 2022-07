Instagram permet de supprimer un compte depuis l'application pour iOS

Dans le cadre de la dernière mise à jour, Meta déploie une nouvelle option pour supprimer un compte directement depuis l'application Instagram pour iOS. Jusqu'à présent, il était seulement possible de désactiver un compte via l'application.

Si la désactivation est temporaire avec une réactivation à la reconnexion, la suppression est permanente et entraîne la suppression définitive du profil, des photos, vidéos, commentaires, likes et abonnés. Un utilisateur a toutefois un délai de 30 jours après une demande pour une réactivation le cas échéant. La suppression d'un compte nécessitait auparavant de se rendre sur une page dédiée depuis le navigateur.

" Nous voulons donner aux gens plus de moyens de contrôler leur expérience et le temps passé sur Instagram. Nous avons déployé l'option de suppression de votre compte dans les paramètres sur iOS, et vous aurez toujours la possibilité de désactiver temporairement votre compte avant de le supprimer ", a justifié un porte-parole de Meta à TechCrunch.

Les nouvelles règles de l'App Store

Plus de contrôle et simplicité certes… mais Meta se conforme aussi aux directives de l'App Store. Pour un plus grand contrôle des utilisateurs sur leurs données personnelles, Apple stipule que les applications pour iOS permettant la création d'un compte doivent également permettre d'initier la suppression du compte.

Apple souligne qu'une telle option dans l'application doit être facile à trouver. La mesure devait d'abord prendre effet pour toutes soumissions d'applications à partir du 31 janvier 2022, mais elle avait été repoussée au 30 juin afin de donner plus de temps aux développeurs en raison d'une implémentation parfois complexe.

Le groupe de Cupertino précise bien que la désactivation d'un compte est insuffisante. " Les utilisateurs doivent pouvoir supprimer le compte ainsi que leurs données personnelles. "