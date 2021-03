Instagram : jusqu'à quatre participants en direct vidéo avec les Live Rooms

Instagram double la mise sur le direct avec la possibilité de réunir jusqu'à quatre participants dans le cadre d'une fonctionnalité Live Rooms. Auparavant, il était seulement possible d'organiser une diffusion vidéo en direct en duo.

Pour lancer une Live Room, il suffit d'ouvrir la caméra et sélectionner l'option Live. Trois invités peuvent être ajoutés de manière simultanée au début du Live ou progressivement pendant la diffusion. Fidèle à sa doctrine, Instagram prône un " espace d'expression et d'échanges bienveillants " pour les Live Rooms.

Les outils de signalement, le blocage ainsi que les filtres pour les commentaires demeurent à portée. Un utilisateur bloqué par un des participants ne sera pas en mesure de rejoindre un Live. De même pour un invité dont l'accès aura été précédemment révoqué en cas de violation des règles de la communauté.

" Avec cette nouvelle fonctionnalité, créateurs, artistes et membres de la communauté pourront communiquer d'une nouvelle manière, encore plus authentique et proposer de nouveaux formats d'échanges créatifs, engagés, ludiques tels que des talk shows, podcasts ou tout simplement des sessions d'échanges Live avec la communauté ", écrit Instagram.

Le déploiement de Live Rooms se fait à l'échelle mondiale, avec une disponibilité pour tous dans une semaine.