Instagram et Messenger : Facebook introduit la communication de groupe entre applications

Depuis l'année dernière, Facebook a ajouté à Instagram certaines fonctionnalités de Messenger dans le cadre d'une messagerie entre les applications. C'est une option et selon les chiffres du groupe de Mark Zuckerberg, plus de 70 % des utilisateurs éligibles sur Instagram ont sauté le pas via une mise à jour vers la nouvelle expérience Messenger.

Facebook poursuit le travail en la matière avec désormais la possibilité des conversations de groupe entre les applications. Les utilisateurs vont ainsi pouvoir lancer des discussions de groupe entre leurs contacts Instagram et Messenger.

Dans ces discussions de groupe entre applications, la personnalisation sera toujours possible avec des thèmes et des réactions.

D'autres nouveautés sont également annoncées comme les sondages dans les messages Direct Instagram et les discussions de groupe avec des contacts sur Messenger et Instagram. Jusqu'à présent, les sondages étaient réservés à Messenger.

Dans Messenger et pour les discussions de groupe, des indicateurs permettront de voir quels contacts sont en train d'écrire. Il n'est pas clair si Instagram bénéficiera aussi de tels indicateurs.

Facebook rappelle par ailleurs la fonctionnalité Watch Together pour regarder à plusieurs en temps réel des vidéos Facebook Watch sur Instagram et Messenger.