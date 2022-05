Instagram se met à la mode NFT

Métavers ou pas, c'était attendu. Les fameux jetons non fongibles NFT vont faire leur apparition sur Instagram.

Patron d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri annonce que l'application de réseau social et de partage de photos et vidéos va permettre à des créateurs et collectionneurs de partager leurs NFT. Cela va concerner dans un premier temps un petit groupe d'utilisateurs américains.

Pour ces utilisateurs, ils seront en mesure d'afficher des NFT sur leur profil, avec le fil d'actualité, les stories et dans les messages. Des détails sur un objet de collection numérique pourront être obtenus.

Un NFT (Non-Fungible Token) est pour rappel un jeton non fongible ou non échangeable. Pour une œuvre d'art numérique ou un artefact numérique, il est assimilable à un certificat de propriété numérique et d'authenticité. Il s'appuie sur une technologie blockchain de registre numérique. Le propriétaire dispose d'un portefeuille numérique sur la blockchain.

Avec la fonctionnalité proposée par Instagram, les blockchains Ethereum et Polygon seront d'abord prises en charge, puis ultérieurement Solana et Flow. Ce sera en outre une fonctionnalité gratuite. " Il n'y aura pas de frais associés à la publication ou au partage d'un objet de collection numérique sur Instagram ", souligne Adam Mosseri.

NFT pour Instagram et bientôt Facebook

La blockchain et les NFT sont synonymes de technologies décentralisées, ce qui n'est pas franchement en adéquation avec Instagram. Adam Mosseri parle ainsi d'une " tension " avec la plateforme qui justifie notamment un démarrage prudent et progressif avec les NFT. Il replace en tout cas le test dans le contexte de l'économie des créateurs et davantage d'opportunités de monétisation.

Fondateur et patron de Meta, Mark Zuckerberg avait déjà évoqué la possibilité des NFT sur Instagram. Il confirme désormais qu'une fonctionnalité similaire arrivera bientôt sur Facebook. Il mentionne par ailleurs des NFT en réalité augmentée avec les stories sur Instagram via le framework Spark AR, " afin de pouvoir placer de l'art numérique dans des espaces physiques. "