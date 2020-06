Instagram est-il une nouvelle source d'actualité au même titre que Twitter ?

Instagram a été conçu pour réunir et rapprocher les personnes qui partagent des publications photos de leurs vacances, repas ou leurs dernières créations, etc. Mais avec l'apparition de nouvelles fonctionnalités comme les Stories ou les IGTV (service qui permet la diffusion de vidéos plus longues pour les abonnés d'Instagram), Instagram peut ajouter à son domaine d'activité l'actualité. Une affirmation qui est tirée du dernier rapport de "Digital News Report" de la société Reuters Institue qui met la lumière sur le nombre d'utilisateurs de plus en plus important venant sur Instagram pour s'informer et suivre l'actualité. Le rapport va même plus loin en supposant qu'il y aura bientôt plus de personnes en quête d'information sur ce réseau social que sur Twitter.

Mais comment a été fait ce rapport ?

La société Reuters Institue a demandé à un échantillon de personnes de 12 pays différents quels étaient leurs réseaux sociaux préférés pour consulter l'actualité et s'informer. Comme depuis de nombreuses années Facebook et YouTube sont les numéros 1 des réseaux pour s'instruire et se tenir au courant, mais cette année le pourcentage d'abonnés qui installent et consultent Instagram pour suivre ce qu'ils se passe dans le monde a augmenté considérablement pour représenter 11 % des personnes interrogées. On peut constater une augmentation de 5 % entre 2018 et 2020.

Lors de leur étude, l'institut a récolté 12 % de votes pour Twitter. On peut donc rapidement constater que Instagram déjà est devenu une source d'information aussi importante que Twitter aux yeux des utilisateurs.

Mais à quoi cette augmentation est-elle due ?

Autrefois, Instagram ne servait qu'à poster nos photos personnelles ou professionnelles selon le type de compte. Mais avec une plateforme qui se diversifie de plus en plus avec la mise en place des Stories et des vidéos IGTV, il n'est pas étonnant de voir que son secteur d'activité s'agrandir.