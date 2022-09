Instagram : est-ce le début de la fin ?

Sur le réseau social Instagram et également Facebook qui sont dans le giron du groupe Meta, les Reels sont un format vidéo largement inspiré du succès de TikTok. Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Meta a fait part de sa satisfaction au regard d'une forte croissance des Reels. Elle serait le moteur de l'engagement - et donc des interactions - sur Instagram et Facebook.

Selon un document interne de Meta consulté par le Wall Street Journal et publié en août dans le groupe, les utilisateurs d'Instagram passent un total cumulé de 17,6 millions d'heures par jour à regarder des Reels. Si ce chiffre en impose présenté de la sorte, la comparaison avec le rival TikTok n'est pourtant pas flatteuse.

Avec TikTok, les utilisateurs consacrent quelque 197,8 millions d'heures par jour à cette plateforme. Pour Instagram avec les Reels, ce serait ainsi moins d'un dixième du temps passé quotidiennement sur les contenus de TikTok.

En manque de créateurs actifs

Le document indique également que l'engagement autour des Reels a connu une chute de 13,6 % au cours des quatre semaines précédentes, et que la plupart des utilisateurs de Reels n'ont aucun engagement avec de tels contenus.

Ce constat serait intimement lié à la difficulté d'attirer ou motiver des créateurs de contenus sur Instagram. Le nerf de la guerre. L'exemple des États-Unis est cité avec environ 11 millions de créateurs sur la plateforme, mais seulement 2,3 millions d'entre eux qui publient chaque mois. Moins de 21 % de créateurs actifs par mois, c'est peu.

À la suite de la parution de l'article du Wall Street Journal, le cours de l'action Meta a perdu quelques plumes en Bourse. Il faudra voir ce que Meta aura à dire avec la publication des résultats du troisième trimestre.

Un problème avec les Reels ?

Une porte-parole de Meta a néanmoins déjà réagi en pointant du doigt des données obsolètes sur les heures de visionnage des Reels, et sans une portée à l'échelle mondiale. Elle assure en outre que l'engagement avec les Reels est actuellement en hausse d'un mois sur l'autre.

" Nous avons encore du travail à faire. Mais les créateurs et les entreprises constatent des résultats prometteurs, et la croissance de notre monétisation est plus rapide que prévu, parce que le nombre de personnes qui regardent, créent et se connectent via les Reels n'a jamais été aussi élevé. "

C'est du moins l'aveu à demi-mot que pour concurrencer TikTok, ce n'est pas encore gagné pour Instagram. Une question de survie ? En l'état, une épine dans le pied pour Instagram pourrait être son algorithme visant à privilégier du contenu original. Trop peu avec les Reels, et en évinçant ou rendant moins visible du contenu venu de... TikTok.