Instagram : le selfie vidéo pour certifier de son identité

La plateforme Instagram, comme toute plateforme sociale, fait face depuis quelques années à une multiplication des faux profils générant eux-mêmes de plus en plus de spam et de tentatives d'arnaques.

Face à une situation qui pourrait devenir hors de contrôle assez rapidement, Instagram réagit et met progressivement en place un nouveau système de vérification des identités basé sur l'authentification vidéo.

Les nouveaux utilisateurs inscrits peuvent ainsi être amenés à devoir enregistrer un selfie vidéo d'eux-mêmes pour garantir d'une part qu'ils existent bel et bien et ne sont pas des bots, mais également certifier de leur identité. La vidéo est ensuite envoyée vers les services de la maison mère, Meta, qui vérifie ensuite que le compte n'est pas un doublon et qu'il s'agit bien d'une véritable personne, le tout depuis une IA.

Sur le fond l'idée est intéressante, mais elle pose toutefois quelques questions. Meta veut rassurer en indiquant que les vidéos en question ne sont jamais accessibles sur Instagram et qu'elles sont détruites au bout de 30 jours. Néanmoins, on se demande si Meta ne pourrait pas profiter de ces vidéos pour cataloguer les utilisateurs en fonction de leurs sexe, couleur de peau, âge et autres données facilement déduites par une IA et que les utilisateurs pourraient ne pas souhaiter renseigner dans leur profil.

Ce type d'identification pourrait se présenter comme un frein au recrutement des nouveaux utilisateurs de la plateforme. Malgré tout, il s'agit là d'un outil qui pourrait se montrer diablement efficace pour lutter contre la prolifération de faux comptes.

Mieux encore, Instagram pourrait faire le choix d'imposer cette vérification de façon ponctuelle aux comptes ayant des activités suspectes ou suite à des plaintes.