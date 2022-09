Comment installer Windows 11 sur un vieux PC sans TPM 2.0 ?

Vous souhaitez installer Windows 11 sur votre vieil ordinateur qui ne possède pas la puce TPM 2.0 obligatoire ? Voici comment passer outre la vérification de la présence de la puce de sécurité TPM 2.0 ainsi que des autres restrictions (RAM, CPU, etc.), et installer Windows 11 grâce au logiciel Rufus.

La sortie de la dernière version du système d'exploitation de Microsoft, Windows 11, a fait couler beaucoup d'encre. De nouveaux composants matériels sont requis afin de pouvoir installer Windows 11. Il s'agit notamment de la puce de sécurité TPM 2.0. Il faut également avoir un processeur relativement récent pour autoriser l'installation. Vous pouvez consulter le site officiel de Microsoft pour découvrir les spécifications matérielles requises.

L'utilisateur est en quelque sorte pris en otage s'il veut profiter de la dernière version de Windows, et devra obligatoirement changer d'ordinateur ! Heureusement une solution simple existe pour contourner ces limitations imposées, et ceci, le plus légalement du monde, découvrons ensemble comment s'y prendre.

Téléchargement de Windows 11

Pour commencer, il faut tout d'abord vous munir d'une clé USB d'au moins 8 Go que vous pouvez acheter chez Amazon ou n'importe quel marchand, puis télécharger le fichier d'installation de Windows 11 sur le site de Microsoft :



Ensuite, vous devez télécharger le logiciel gratuit Rufus que vous pouvez trouver sur le site officiel de Rufus. Ce dernier permet de créer facilement des clés USB démarrables (bootables) à partir de fichiers ISO, IMG, VHD, et autres formats connus.

Nous allons donc utiliser le fichier ISO de Windows 11 précédemment téléchargé pour la création de la clé USB Bootable.

Utiliser le logiciel Rufus pour installer Windows 11 sans le SecureCheck

Une fois que le logiciel Rufus est téléchargé, exécutez-le, puis :

sélectionnez votre clé USB sur laquelle vous souhaitez installer l’ISO en prenant bien soin de ne pas vous tromper de lecteur, car un retour arrière est quasi impossible





sélectionnez votre fichier ISO de Windows 11





cliquez sur Démarrer tout en bas

Une boite de dialogue s'ouvre, et vous propose plusieurs choix vous permettant de personnaliser l'installation de Windows 11 :

Supprimer la nécessité d'avoir 4Go+ de RAM, Secure Boot et TPM 2.0

Désactiver la collecte de données (Supprime les questions de confidentialité)

Définir un compte local utilisant le même nom que celui de cet utilisateur

Définir les options régionales avec les mêmes valeurs que celles de cet utilisateur

Vous devrez impérativement cocher le premier choix afin de passer outre les limitations imposées, voir exemple ci-dessous.

La création de votre clé d'installation de Windows 11 est en cours, une fois terminée, vous pourrez démarrer directement dessus en n'oubliant pas de régler votre BIOS au préalable pour spécifier l'ordre de démarrage.

Vous avez désormais la possibilité d'installer Windows 11 même si vous possédez un vieil ordinateur avec moins de 4 Go de RAM, n'ayant pas la puce de sécurité TPM 2.0, conditions requises par Microsoft.

Bonne installation !