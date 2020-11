Instant Gaming propose durant 4 jours de nombreux jeux vidéo PC et consoles à des prix FOUS

Instant Gaming fête durant 4 jours le Black Friday, le moment idéal pour acheter de nombreux jeux vidéo PC ou consoles, récents ou plus anciens, à des prix fortement réduits !

Le jeu vidéo a le vent en poupe, et les confinements répétés en France n'ont fait qu'accentuer ce phénomène. Les Français jouent de plus en plus, c'est un fait !

Pour ce Black Friday, Instant Gaming vous propose durant 4 jours d'acquérir de nombreux jeux vidéo PC ou consoles à des prix imbattables.

Rappelons que la plate-forme Instant Gaming propose une large sélection de jeux vidéo pour différentes plates-formes PC (Origin, Uplay, Steam...), mais aussi sur consoles, qu'il s'agisse de titre AAA mais aussi des jeux Indies très appréciés. Ces jeux vidéo peuvent être achetés sous la forme de clés d'activation officielles que vous recevez immédiatement par email. Il vous suffit ensuite de télécharger le jeu complet sur les différentes plates-formes des éditeurs.

Chaque jour, du vendredi 27 novembre au lundi 30 novembre de nouvelles offres sont disponibles. Pour ce samedi, vous trouverez ainsi les 10 promotions suivantes :

Dark Souls 3 Deluxe Edition à 13,49 € au lieu de 84 €

à 13,49 € au lieu de 84 € Forza Horizon 4 (PC / Xbox ONE) à 24,99 € au lieu de 69 €

(PC / Xbox ONE) à 24,99 € au lieu de 69 € Halo : The Master Chief Collection à 14,99 € au lieu de 41 €

à 14,99 € au lieu de 41 € The Witcher 3 : Wild Hunt GOTY à 10,99 € au lieu de 50 €

à 10,99 € au lieu de 50 € Squad à 28,99 € au lieu de 45 €

à 28,99 € au lieu de 45 € Fortnite : The Last Laugh Bundle Switch (Europe) à 19,99 € au lieu de 25 €

(Europe) à 19,99 € au lieu de 25 € Borderlands 3 (Europe) à 14,99 € au lieu de 60 €

(Europe) à 14,99 € au lieu de 60 € Crusader Kings III à 25,89 € au lieu de 50 €

à 25,89 € au lieu de 50 € Ghostrunner à 15,89 € au lieu de 30 €

à 15,89 € au lieu de 30 € Xbox Game Pass Ultimate 3 Mois à 27,99 € au lieu de 39 €



Et pour rappel, Instant Gaming avait déjà publié 15 offres spéciales ce vendredi, promotions toujours disponibles :

Watch Dogs Legion à 42,89 € au lieu de 45,89 €

à 42,89 € au lieu de 45,89 € FIFA 21 Xbox ONE à 33,59 € au lieu de 39,99 €

Xbox ONE à 33,59 € au lieu de 39,99 € The Sims 4 : Snowy Escape à 22,99 € au lieu de 25,49 €

à 22,99 € au lieu de 25,49 € Grand Theft Auto V : Premium Online Edition à 8,98 € au lieu de 10,45 €

à 8,98 € au lieu de 10,45 € PAYDAY 2 à 2,19 € au lieu de 2,89 €

à 2,19 € au lieu de 2,89 € Microsoft Flight Simulator à 47,99 € au lieu de 52,99 €

à 47,99 € au lieu de 52,99 € Horizon Zero Dawn Complete Edition à 24,49 € au lieu de 26,49 €

à 24,49 € au lieu de 26,49 € Doom Eternal à 14,89 € au lieu de 18,15 €

à 14,89 € au lieu de 18,15 € FIFA 21 : 2200 FUT Points à 15,49 € au lieu de 17,19 €

: 2200 FUT Points à 15,49 € au lieu de 17,19 € Age of Empires III : Definitive Edition à 11,69 € au lieu de 13,79 €

à 11,69 € au lieu de 13,79 € Nintendo Membership 12 Month (Europe) à 15,99 € au lieu de 17,99 €

(Europe) à 15,99 € au lieu de 17,99 € Xbox Live Gold 12 Month Membership (Europe) à 40,99 € au lieu de 44,99 €

Membership (Europe) à 40,99 € au lieu de 44,99 € F1 2020 à 16,89 € au lieu de 18,49 €

à 16,89 € au lieu de 18,49 € Beyond Two Souls STEAM à 6,49 € au lieu de 8,98 €

STEAM à 6,49 € au lieu de 8,98 € Assetto Corsa Ultimate Edition à 4,99 € au lieu de 9,99 €

Vous trouverez l'ensemble des offres promotionnelles sur cette page dédiée.