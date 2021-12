Intagram va ressusciter un fil chronologique

En 2016, Instagram a modifié l'algorithme pour son fil en donnant la priorité aux centres d'intérêt et interactions. Divers ajustements ont été apportés dans le temps, mais le réseau social de partage de photos et vidéos a abandonné un fil chronologique pour les contenus (ou plus exactement dans un ordre antéchronologique).

Patron d'Instagram (dans le giron du groupe Meta), Adam Mosseri a indiqué lors de son audition devant le Sénat américain qu'un travail est actuellement en cours sur une version chronologique du fil - ou flux - du réseau social. Son lancement est attendu pour le début de l'année prochaine.

" Nous nous concentrons depuis quelques années sur la manière de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience, comme les favoris, qui placent les comptes que vous aimez en haut de votre flux. Nous travaillons également depuis des mois sur un fil chronologique ", a déclaré Adam Mosseri (Business Insider).

Une option pour davantage de contrôle avec le fil

Pas beaucoup plus de détails pour le moment, sachant qu'il est question d'une option permettant de voir les publications de personnes suivies dans un ordre chronologique. Des indices concernant un travail en ce sens avaient déjà fait leur apparition l'année dernière.

Dans un billet de blog datant de juin 2021 sur le fonctionnement d'Instagram, Adam Mosseri a écrit : " En 2016, les utilisateurs manquaient 70 % de toutes les publications de leur fil, y compris près de la moitié des publications venant de leurs contacts proches. Nous avons donc développé et introduit un fil qui classe les publications en fonction de ce qui vous intéresse le plus. "

Une initiative qui a toutefois été diversement appréciée par les utilisateurs.