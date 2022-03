Guerre en Ukraine : Intel et AMD suspendent les livraisons de CPU et GPU en Russie et Biélorussie

Dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les groupes Intel et AMD ont annoncé la suspension des livraisons de CPU et GPU à la Russie et la Biélorussie.

Le conflit ukrainien a conduit à de multiples sanctions internationales visant la Russie à différents niveaux. L'un de ces niveaux porte sur l'approvisionnement en composants électroniques, sachant que la Russie est très dépendante des composants venus de l'étranger.

Dans ce cadre, les groupes Intel et AMD ont annoncé la suspension des livraisons de processeurs et de cartes graphiques en Russie et en Biélorussie, qui sert de base arrière aux troupes russes.

L'interruption des approvisionnements porte essentiellement sur les secteurs des supercalculateurs, des applications militaires et des réseaux, et dans les domaines grand public comme professionnels.

Intel s'est exprimée officiellement pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et pour appeler à un retour rapide à la paix. Même discours chez AMD qui a confirmé avoir suspendu ses ventes et sa distribution en Russie et Biélorussie.

La suspension des livraisons a été confirmée par les représentants industriels russes. Dès le 24 février, le Département du Commerce américain avait annoncé des restrictions sur l'exportation de composants concernant des domaines sensibles comme l'avionique et la navigation.

De son côté, le fondeur taiwanais TSMC a indiqué avoir suspendu les livraisons de composants électroniques à la Russie et aux entreprises livrant des produits à ce pays.

Ces actions ne devraient pas trop perturber le marché global des semiconducteurs, la Russie comptant pour une faible part des achats de composants dans le monde.