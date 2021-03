Intel annonce un SSD 670p M.2 à 3,5 Go/s

Intel vient de présenter et de confirmer le lancement d'un nouveau SSD M.2 PCI Express 3.0 en 4x avec le 670p.

La solution de stockage embarque de la mémoire NAND Flash QLC 3D sur 144 couches, un contrôleur Silicon Motion SM2265G 8 canaux ainsi que 256 Mo de mémoire cache en DDR3L. Intel annonce trois capacités différentes : 512 Go, 1 To et 2 To et comme toujours ce sont les versions les plus imposantes qui offriront les vitesses les plus élevées.

Les versions 1 et 2 To proposeront ainsi un débit maximum de 3,5 Go/s en lecture séquentielle (seulement 3 Go pour la version 512 Go). Pour l'écriture, les choses se compliquent un peu plus : 1,6 Go/s en séquentiel pour la version 512 Go, 2,5 Go/s pour la version 1 To et 2,7 Go/s pour la version 2 To.

Intel précise que le 670p en 512 Go offrira un TBW de 185 contre 370 pour la version 1To et 740 pour la version 2 To. Le tout sera garanti 5 ans et proposé à des prix de 89, 154 et 329$.