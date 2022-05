Intel ARC 370M : un premier benchmark encourageant

Intel rencontre actuellement des difficultés à produire ses GPU ARC Alchemist. Qu'il s'agisse de l'entrée de gamme avec ARC 3, ou des milieux et haut de gamme ARC 5 et 7, les puces s'installent dans une poignée de portables seulement disponibles en Corée du Sud pour le moment.

La marque s'est tournée vers Samsung pour son lancement et mener des tests de marché, le déploiement plus large n'étant prévu que plus tard dans l'année.

Pour autant, la petite ARC 370M s'affiche déjà dans certains benchmarks. Elle a été testée dans un PC portable MSI Summit E16 Flip Evo et embarque 8 Xe Cores, 128 EU, 1024 SP pour une fréquence de 1550 MHz. Le GPU est associé à 4 Go de DDR6 dédié et représente le modèle le plus abouti de la série ARC3 qui se décline en ARC 350M et ARC 370M.

Le GPU a été testé sous 3D Mark, Shadow of the Tomb Raider et Metro Exodus, le tout en 1080P. Et les résultats sont plutôt encourageants puisque la carte se positionne au niveau des Nvidia RTX 3050. De quoi offrir de quoi jouer occasionnellement dans les PC portables de moyenne gamme.