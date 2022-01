Intel ARC A380 : le GPU dans plus de 50 PC au lancement

Intel prépare son arrivée sur le segment des cartes graphiques avec ses GPU ARC et la marque voit déjà les choses en grand.

Le géant des processeurs Intel va prochainement lancer ses premières cartes graphiques desktop, dont le premier modèle, l'ARC A380 annonce des performances similaires à une GeForce RTX 3050 Ti.

Une solution d'entrée de gamme pour préparer le terrain avant l'arrivée des modèles plus performants des séries A7XX et A5XX.

Intel se veut particulièrement rassurant et annonce déjà avoir séduit nombre de partenaires au point que son A380 devrait s'installer dans pas moins de 50 produits. On devrait donc retrouver les nouvelles puces graphiques de la marque dans les portables et PC de bureaux d'Acer, Asus, Clevo, Gigabyte, HP, Lenovo, Samsung, MSI ou encore Dell.

L'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché de la carte graphique devrait dans tous les cas se présenter comme une aubaine pour les utilisateurs, la concurrence se faisant toujours au profit du consommateur.