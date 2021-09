Intel ARC : voici comment seront nommées les futures cartes graphiques

Pour ses cartes graphiques dédiées, Intel devrait faire dans la simplicité pour les dénommer. Selon le leaker @momomo_us, les futurs GPU ARC Alchemist auront des dénominations de type "ARC aXXX".

L'information a été trouvée dans une documentation destinée aux clients d'Intel pour définir précisément la nomenclature et les termes à employer dans leurs communications.

Cela suggère que les cartes graphiques de génération suivante Battlemage porteront la dénomination "ARC bXXX", les Celestial "ARC cXXX" et ainsi de suite.

Pour commencer avec les Alchemist, la firme de Redmond devrait proposer trois GPU distincts avec 512 EU, 384 EU et 128 EU, accompagnés 4 à 16 Go de mémoire GDDR6.

Selon des informations officieuses, la version la plus puissante avec 512 EU offrirait des performances situées entre la RTX 3060 et la RTX 3070 de Nvidia. Intel doit présenter sa gamme en début d'année prochaine et 2022 s'annonce riche en nouveautés puisqu'on y attend aussi l'arrivée de RTX 40 Lovelace chez Nvidia et Radeon RX 7000 en RDNA 3 pour AMD.